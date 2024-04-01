Перша масштабна атака: ЗС РФ кинули на штурм позицій ЗСУ майже 50 одиниць бронетехніки, деталі

На Авдіївському напрямку окупанти не проводили подібні атаки з початку операції із захоплення міста наприкінці жовтня 2023 року. Ворог застосував 36 танків та 12 БМП біля Тоненького, розповіли аналітики ISW.

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Збройні сили України відбили масований наступ ЗС РФ з допомогою бронетехніки в районі Авдіївки Донецької області 30 березня. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 31 березня.

Аналітики зауважили, що це була перша подібна атака з початку російської кампанії із захоплення Авдіївки наприкінці жовтня 2023 року.

31 березня український військовий зазначив, що 30 березня окупанти, зокрема й 90-та танкова дивізія, кинули в атаку 36 танків і 12 БМП біля Тоненького. Згідно з геолокаційними кадрами від 31 березня, вздовж дороги на північний захід від населеного пункту залишилася велика кількість знищеної та пошкодженої російської бронетехніки.

За словами українського бійця, під час штурму ЗСУ знищили 12 танків та 8 БМП, унаслідок чого ворогу не вдалося прорвати український рубіж.

"Схоже, це перше повідомлення про те, що будь-які підрозділи 90-ї танкової дивізії брали участь у штурмах після захоплення Росією Авдіївки", — йдеться у повідомленні.

В ISW наголосили, що противник не проводив подібних масштабних наступів із залученням бронетехніки з початку російської операції із захоплення Авдіївки у жовтні 2023 року.

Авдіївський напрямок

Лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" вважає, що наступ ворога із подібним залученням техніки не останній.

"Колона з 36 танків, на мою думку, не остання. Як я і говорив, під час боїв за Орлівку та Тоненьке противник майже не використовував техніку — при штурмі сіл була лише піхота, зрідка вводили БМП або танчик для прикриття штурмових груп", — сказав він.

Він розповів, що за цей час окупанти накопичили вдосталь техніки для застосування "бронетанкових кулаків" на Авдіївському напрямку. За його словами, росіяни намагалися прорвати українські позиції на відкритій місцевості, проте не вийшло. Попри це, ворог пробуватиме й далі, аби тактичні успіхи переросли в оперативні.

"Але я вважаю, що це буде відволікання уваги, адже на Лиманському напрямку також накопичують ресурси, там буде цікавіше", — додав він.

Нагадаємо, аналітики ISW у звіті за 28 березня повідомили, що біля Авдіївки окупанти почали застосовувати бронетехніку. Проте противник втратив декілька одиниць під час боїв.

В ISW у звіті за 31 березня розповіли, що ЗС РФ можуть почати масштабний наступ на заході Донецької області наприкінці весни та влітку. Проте росіяни зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку.