ЗС РФ застосували нову тактику під Авдіївкою та відразу зазнали невдачі: ISW пояснив (карта)

Окупанти намагаються просунутися в напрямку Семенівки. Ворог може провести ротацію особового складу, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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На Авдіївському напрямку Збройні сили Російської Федерації почали використовувати бронетехніку, але вже втратили декілька одиниць у боях. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 28 березня.

За інформацією російських джерел, 27 березня окупанти нібито вийшли на трасу Авдіївка — Новобахмутівка в районі Семенівки, проте аналітики не знайшли доказів підтвердження цього.

Натомість заступник командира української десантно-штурмової бригади заявив, що противник намагається просунутися в напрямку Семенівки. За його словами, військові РФ у цьому районі можуть провести ротацію особового складу, відправити нові підрозділи на фронт.

Крім цього, він зауважив, що нещодавно ЗС РФ почали використовувати бронетехніку, зокрема й танки. Проте ворог уже втрати декілька одиниць під час боїв ха Орлівку.

Аналітики наголосили, що позиційні бої тривали в районі населених пунктів Семенівка, Бердичі, Тоненьке, Невельське, Первомайське.

Авдіївський напрямок

Ситуація на Авдіївському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За повідомленням Генштабу ЗСУ, минулої доби, 28 березня, українські військові відбили три атаки в районі Семенівки Донецької області. Окупанти намагалися вибити підрозділи ЗСУ із займаних рубежів.

Нагадаємо, 27 березня лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" повідомив, що в районі Авдіївки Донецької області ЗСУ стабілізували ситуацію. Зокрема, українці змогли просунутися в районі населеного пункту Бердичі.

Того ж дня заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив, що на Авдіївському напрямку знизилася динаміка наступу ЗС РФ. За його словами, противник був змушений локалізувати свої атаки.