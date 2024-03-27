Перестали рахуватися з технікою: під Авдіївкою вдалося знизити динаміку наступу РФ, — 3 ОШБр

Щодня знищується божевільна кількість техніки та піхоти, але суттєво на плани ворога це не впливає, заявив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

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На Авдіївському напрямку вдалось трохи знизити динаміку наступальних дій з боку російських військ. Подробиці 27 березня у Telegram повідомив Максим Жорін, заступник командира 3 ОШБр.

Він розповів, що російські війська усім широким фронтом не можуть наступати. Ворог змушений локалізувати свої атаки.

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"Але це не означає, що росіяни припинили спроби наступу", – пояснив Жорін.

Військовий наголосив, що окупанти звикли вже не тільки до втрат особового складу, але й до ліквідації українськими захисниками їхньої техніки. З його слів, щодня знищується божевільна кількість техніки, піхоти, але суттєво на плани ворога це не впливає.

Фото: Telegram Жорін з Азову

Бої на Донеччині – дані Генштабу ЗСУ

Сили оборони України на Авдіївському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ за 27 березня, відбили дев'ять атак ворога. Це відбулося в районах населених пунктів Бердичі, Невельське, Семенівка та Первомайське.

Українські воїни зупиняють ворога й на Бахмутському напрямку. Бійці зуміли відбити 7 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка та Кліщіївка.

Сили оборони України й надалі стримують російських загарбників в районах населених пунктів: Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне. Ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону військ.

Нагадаємо, 27 березня експерт пояснив, чому російські загарбники не досягли успіхів після боїв за Авдіївку. На думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, згідно із загальною штатною комплектацією, для успішного наступу підрозділ має мати певну кількість техніки, але часто окупанти оперують значно меншими кількостями від необхідного.