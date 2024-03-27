Перестали считаться с техникой: под Авдеевкой удалось снизить динамику наступления РФ, — 3 ОШБр

Ежедневно уничтожается сумасшедшее количество техники и пехоты, но существенно на планы врага это не влияет, заявил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

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На Авдеевском направлении удалось немного снизить динамику наступательных действий со стороны российских войск. Подробности 27 марта в Telegram сообщил Максим Жорин, заместитель командира 3 ОШБр.

Он рассказал, что российские войска всем широким фронтом не могут наступать. Враг вынужден локализовать свои атаки.

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"Но это не означает, что россияне прекратили попытки наступления", — пояснил Жорин.

Военный отметил, что оккупанты привыкли уже не только к потерям личного состава, но и к ликвидации украинскими защитниками их техники. По его словам, ежедневно уничтожается сумасшедшее количество техники, пехоты, но существенно на планы врага это не влияет.

Фото: Telegram Жорін з Азову

Бои в Донецкой области — данные Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины на Авдеевском направлении, как говорится в отчете Генерального штаба ВСУ за 27 марта, отбили девять атак врага. Это произошло в районах населенных пунктов Бердичи, Невельское, Семеновка и Первомайское.

Украинские воины останавливают врага и на Бахмутском направлении. Бойцы сумели отбить 7 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка и Клещиевка.

Силы обороны Украины и в дальнейшем сдерживают российских захватчиков в районах населенных пунктов: Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное. Враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону войск.

Напомним, 27 марта эксперт объяснил, почему российские захватчики не достигли успехов после боев за Авдеевку. По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, согласно общей штатной комплектации, для успешного наступления подразделение должно иметь определенное количество техники, но часто оккупанты оперируют значительно меньшими количествами от необходимого.