"Форпост Украины": Терехов ответил, будут ли ВС РФ наступать на Харьков

Мэр поделился своим "худшим прогнозом" и рассказал, какое вооружение необходимо для защиты Харькова. По словам Игоря Терехова, паники в городе нет.

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Городской голова Харькова Игорь Терехов прокомментировал информацию о том, что Россия якобы готовит повторное наступление на город. Об этом известно из его интервью, опубликованного 1 апреля в LIGAnet.

"Неважно, что готовит враг. Важно — как мы будем давать отпор. А чтобы это сделать, нужно много факторов, прежде всего военный", — отметил харьковский мэр.

Он заверил, что врагу не удастся истощить город.

"Паники в городе нет. Запугивания России не работают — люди сплочены. Харьков — это форпост Украины. И мы прекрасно это понимаем", — заявил Терехов.

Городской голова объяснил, что сейчас эвакуируют жителей Харьковской области, проживающих в зоне боевых действий. Эти люди едут в Харьков, в котором на сегодня остаются 1,3 миллиона человек.

"Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан", — подчеркнул Терехов.

На вопрос о "худшем прогнозе" мэр Харькова ответил, что считает таковым постоянные обстрелы города. Он отметил, что для защиты харьковчан нужны современные системы противовоздушной обороны.

"Относительно сухопутной операции России на Харьков — это информационная спецоперация врага. Не стоит поддерживать и распространять их месседжи", — добавил Терехов.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что на восстановление всех разрушений в городе нужно более 10 миллиардов евро и ежедневно эта сумма растет.

31 марта в Минэнерго сообщили, что Харьков возвращается к почасовым отключениям света. Такая потребность возникла в результате российских обстрелов.