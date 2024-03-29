"Уже есть опыт": Сырский объяснил, как изменится ситуация в случае наступления РФ на Харьков

Любую информацию о подготовке врага к наступлению нельзя игнорировать. Командование принимает все меры для реагирования на такую вероятность, рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Харьков для Вооруженных сил Российской Федерации станет роковым городом, если те решат наступать. Об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

Он отметил, что Украине нельзя игнорировать любую информацию о подготовке оккупантов к наступлению. Поэтому командование принимает все меры для адекватного реагирования на такую вероятность. Сейчас проводится большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливается комплексная система заграждений и проводится планирование применения ВСУ в случае наступления.

Сырский отметил, что военные уже имеют опыт боевых действий в Харьковской области, в частности удалось "просчитать" врага и деоккупировать значительную часть региона.

"Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", — пояснил Сырский.

По его словам, каждая военная операция уникальна, а потому не удастся воспользоваться ее условной "калькой" в следующий раз. Он отметил, что современная война — математическая задача с сотнями переменных, а каждая составляющая может иметь решающее значение.

Напомним, 28 марта в Центре противодействия дезинформации сообщили, что сообщение о подготовке ВС РФ к вероятной оккупации Харькова — это часть российской кампании. Однако Россия не имеет ресурсов, чтобы начать наступление.

В тот же день спикер 15-го мобильного пограничного отряда ГПСУ Иван Шевцов заявил, что для захвата Харькова россиянам нужно накопить не менее 400-500 тысяч бойцов. Тогда как сейчас на Лимано-Купянском направлении воюют около 100 тысяч оккупантов.