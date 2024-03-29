"Уже маємо досвід": Сирський пояснив, як зміниться ситуація в разі наступу РФ на Харків

Будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступу не можна ігнорувати. Командування вживає всіх заходів для реагування на таку ймовірність, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Харків для Збройних сил Російської Федерації стане фатальним містом, якщо ті вирішать наступати. Про це він повідомив в інтервʼю "Укрінформу".

Він зауважив, що Україні не можна ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку окупантів до наступу. Тому командування вживає всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. Наразі проводиться великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій та позицій, встановлюється комплексна система загороджень і проводиться планування застосування ЗСУ в разі наступу.

Сирський наголосив, що військові вже мають досвід бойових дій у Харківській області, зокрема вдалося "прорахувати" ворога та деокупувати значну частину регіону.

"Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", — пояснив Сирський.

За його словами, кожна військова операція унікальна, а тому не вдасться скористатися її умовною "калькою" наступного разу. Він зазначив, що сучасна війна — математична задача з сотнями змінних, а кожен складник може мати вирішальне значення.

Нагадаємо, 28 березня у Центрі протидії дезінформації повідомили, що повідомлення про підготовку ЗС РФ до ймовірної окупації Харкова — це частина російської кампанії. Проте Росія не має ресурсів, аби почати наступ.

Того ж дня речник 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ Іван Шевцов заявив, що для захоплення Харкова росіянам потрібно накопичити щонайменше 400-500 тисяч бійців. Тоді як нині на Лимано-Купʼянському напрямку воюють близько 100 тисяч окупантів.