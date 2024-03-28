"У нас був час, щоб окопатись": у Гвардії наступу відповіли, які шанси у РФ захопити Харків

Речник загону ДПСУ Іван Шевцов розповів, що для окупації міста ЗС РФ потрібно в 4-5 разів більше сил, ніж зосереджено на всьому Лимано-Куп’янському напрямі. Однак він зазначив, що відкидати такі плани ворога теж не можна.

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Представник штурмової бригади Гвардії наступу "Сталевий Кордон" відповів, які війська потрібні ЗС РФ для захоплення Харкова та чи є ризик наступу. Про це відомо з коментаря речника 15 мобільного прикордонного загону ДПСУ Івана Шевцова в ефірі "Еспресо".

Він повідомив, що нині на Лимано-Куп’янському напрямі воюють приблизно 100 тисяч російських бійців. Однак такої кількості було б недостатньо для активного наступу на Харкову. Зі слів Шевцова, для захоплення міста-мільйонника ЗС РФ потрібно накопичити щонайменше 400-500 тисяч особового складу.

"Зараз такого ми не бачимо. Немає і великої кількості техніки, тому зараз переживати не потрібно. Але такі плани у ворога, можливо, є і відкидати їх не потрібно. Треба готуватися до будь-якого розвитку подій", — підкреслив речник.

Він пояснив, що Харків розташований недалеко від кордону — на відстані лише 40 кілометрів від РФ. Однак для того, щоб зайти в місто, окупанти мали б пройти через кілька добре обладнаних фортифікаційних ешелонів й споруд.

"У нас було досить багато часу для того, щоб окопатися глибоко. Наразі передумов, що ворог може здійснювати наступальні дії в напрямку Харкова, немає", — запевнив Шевцов.

Коментар Івана Шевцова (про наступ на Харків — з 3:00)

Нагадаємо, погрози щодо масштабного наступу ЗС РФ на Харків прокоментували у ЦПД. Там завірили, що інформація про нібито ризик окупації міста є частиною "пропаганди страху".

Військовий експерт Михайло Жирохов також підтверджував, що наразі Росія не має достатньо сил для наступу на Харків. З його слів, спочатку Кремлю потрібно провести мобілізацію, і лише не раніше липня окупанти будуть готові до нових атак.