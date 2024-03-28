"У нас было время окопаться": в Гвардии наступления ответили, какие шансы у РФ захватить Харьков

Представитель отряда ГПСУ Иван Шевцов рассказал, что для оккупации города ВС РФ нужно в 4-5 раз больше сил, чем сосредоточено на всем Лимано-Купянском направлении. Однако он отметил, что отвергать такие планы врага тоже нельзя.

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Представитель штурмовой бригады Гвардии наступления "Сталевий Кордон" ответил, какие войска нужны ВС РФ для захвата Харькова и есть ли риск наступления. Об этом известно из комментария представителя 15 мобильного пограничного отряда ГПСУ Ивана Шевцова в эфире "Эспрессо".

Он сообщил, что сейчас на Лимано-Купянском направлении воюют примерно 100 тысяч российских бойцов. Однако такого количества было бы недостаточно для активного наступления на Харьков. По словам Шевцова, для захвата города-миллионника ВС РФ нужно накопить не менее 400-500 тысяч личного состава.

"Сейчас такого мы не видим. Нет и большого количества техники, поэтому сейчас переживать не нужно. Но такие планы у врага, возможно, есть и отвергать их не нужно. Надо готовиться к любому развитию событий", — подчеркнул спикер.

Он пояснил, что Харьков расположен недалеко от границы — на расстоянии всего 40 километров от РФ. Однако для того, чтобы зайти в город, оккупанты должны были бы пройти через несколько хорошо оборудованных фортификационных эшелонов и сооружений.

"У нас было достаточно много времени для того, чтобы окопаться глубоко. Сейчас предпосылок, что враг может осуществлять наступательные действия в направлении Харькова, нет", — заверил Шевцов.

Комментарий Ивана Шевцова (о наступлении на Харьков — с 3:00)

Напомним, угрозы относительно масштабного наступления ВС РФ на Харьков прокомментировали в ЦПД. Там заверили, что информация о якобы риске оккупации города является частью "пропаганды страха".

Военный эксперт Михаил Жирохов также подтверждал, что сейчас Россия не имеет достаточно сил для наступления на Харьков. По его словам, сначала Кремлю нужно провести мобилизацию, и только не раньше июля оккупанты будут готовы к новым атакам.