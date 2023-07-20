Был "правой рукой" Стремоусова: СБУ задержала в Одессе агента Кремля (фото, видео)

Пропагандист призывал к захвату государственной власти в Украине, рассказали в спецслужбе. Сейчас ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В Одессе киберспециалисты и следователи Службы безопасности Украины задержали пророссийского блогера из Николаевской области, который фактически был "правой рукой" коллаборанта Кирилла Стремоусова. Пропагандист оправдывал вооруженную агрессию России и призывал к захвату государственной власти в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Фигурантом является пророссийский блогер из Николаевщины, который долгое время работал на коллаборанта Стремоусова и фактически был его "правой рукой". До полномасштабного вторжения россии они вместе организовывали проплаченные массовые акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу страны-агрессора. На период захвата части Николаевской области и Херсона Стремоусов вошел в состав местной оккупационной администрации РФ, а его соратник остался на подконтрольной Украине территории", — отметили в СБУ.

В частности, он отрицал существование украинской государственности и украинского народа. Также он дискредитировал украинских бойцов и призвал украинцев уклоняться от призыва в ВСУ. Для распространения пропаганды задержанный использовал собственные страницы и каналы в Youtube, Facebook и Instagram, а также в запрещенной соцсети "ВКонтакте". В целом его аудитория насчитывала более 100 тысяч пользователей.

Для конспирации фигурант постоянно менял номера телефонов и использовал никнейм "мужчина". В свою очередь центральные рупоры Кремля использовали пропаганду соратника Стремоусова и распространяли ее под видом "позиции" рядовых украинцев.

По месту жительства пропагандиста в Одессе и Южноукраинске Николаевской области СБУ обнаружила ноутбук и пять мобильных телефонов с доказательствами подрывной деятельности. Также у него изъяли "должностную инструкцию информагентства" Стремоусова.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы", — добавили в СБУ.

Напомним, в Днепре СБУ задержала чиновницу АО "Укрзализныця". Она выступала информатором для российских оккупантов, собирая данные о логистических маршрутах Сил обороны и безопасности в Днепропетровской области. А в Херсонской области военная сотрудничала с ГРУ РФ. Она шпионила за украинскими разведывательными беспилотниками и за позициями ПВО.