Жительница Николаевской области за деньги обещала разыскать пропавших военнослужащих

Правоохранители установили 50 эпизодов мошенничества. Злоумышленница присвоила себе 200 тыс. гривен.

Украинские правоохранители разоблачили жительницу Николаевской области, которая обманом выманивала деньги у родственников пропавших военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как рассказали в ведомстве, женщина размещала в Facebook фейковые положительные отзывы о помощи в поисках военных, которые попали в плен. При этом она давала ссылки на группы в Viber под названием "Поиск пропавших 2022" и "Возвращайся живым", которые сами и администрировала.

В этих группах подозреваемая общалась с родственниками военнослужащих, которые обращались к ней за помощью, и обещала за вознаграждение установить их местонахождение. При этом искать кого-то женщина не планировала.

Во время обыска у нее изъяли мобильные телефоны с учетными записями, сим-карты и банковские карты, подтверждающие факты ее преступной деятельности.

Задержанной уже сообщали о подозрении в мошенничестве, но она продолжила противоправные действия.

Установлено 50 эпизодов, в результате которых граждане потеряли 200 тыс. гривен.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей сообщили о подозрении по ч. 1, 2 ст. 190 УК Украины ("мошенничество, совершенное повторно").

В свою очередь в пресс-службе СБУ заявили, что злоумышленница обманула 500 семей на 2 млн гривен. За "поиски" одного человека она брала до 7 тыс. гривен. После получения денег переставала выходить на связь с родственниками.

Женщина обманывала родственников пропавших военных Женщина обманывала родственников пропавших военных Женщина обманывала родственников пропавших военных

Напомним, недавно заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА Олеся Данильченко рассказывала о схеме, которую преступники используют для получения кредитов на пропавших без вести и пленных военных.

2 августа в Офисе генерального прокурора заявили, что разоблачили организованную группу, которая присваивала деньги под видом "продажи" автомобилей и квадрокоптеров защитникам.