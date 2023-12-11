Выходные на Рождество и Новый год: будут ли украинцы отдыхать в понедельники

Как Рождество, так и первый год нового года приходятся на понедельники. Дополнительные выходные из-за военного положения в Украине не предусмотрены, однако есть нюанс.

В этом и новом, 2024 году, украинцы встретят праздники в рабочие дни. Рождество по новому календарю в Украине будут праздновать 25 декабря, а Новый год — 1 января. Оба праздника приходятся на понедельники, которые во время войны будут оставаться буднями. Об этом свидетельствует закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Поэтому, если дополнительные выходные в Украине, которые должны были бы быть праздничными днями, что предусмотрено Кодексом законов о труде (КЗоТ), отменены, означает ли это, что граждане не смогут отдохнуть на Рождество и Новый год?

В частных компаниях работодатели могут предоставить их по своему усмотрению. В таком случае у работников будет выходной на Рождество 2023.

Так, по опросу сайта DOU, многие IT-компании в Украине оставляют праздничные выходные для своих специалистов. В то же время некоторые меняют подходы. Некоторые компании на праздники организуют четырехдневную рабочую неделю или систему оплачиваемых day off (выходных), а некоторые переносят праздничные выходные на любую другую дату.

Рождество по новому календарю: когда будут праздновать в 2023 году

Православная церковь Украины и УГКЦ перешли на новый, новоюлианский календарь, а потому их верующие теперь преимущественно будут отмечать религиозные праздники на 13 дней раньше. То есть День Святого Николая приходится на 6-е, а Рождество будем праздновать 25 декабря.

Садиться за стол на Святой вечер накануне Рождества украинцы будут 24 декабря. Один из самых торжественных дней в православной традиции приходится на воскресенье.

Напомним, что выходной на Рождество 7 января отменен законопроектом Верховной Рады №9431. Даже у работников частных компаний не будет выходного на Рождество 7 января 2024 года, поскольку в сентябре церковь перешла на новый церковный календарь.

Будут ли украинцы праздновать Новый год и Рождество

По данным опроса КМИС, в 2023 году большинство населения Украины (около 70%) празднует Пасху и Рождество Христово как наиболее популярные праздники.

Новый год, который торжественно отмечают во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас лишь на пятом месте (52%).

Почему Рождество празднуют три дня? Традиционно Рождественский период начинается от Святого вечера (24 декабря) и заканчивается вторым днем Рождества (26 декабря). Однако Святки все еще продолжаются и завершаются с Крещением (6 января).

Напомним, Фокус в своем новом материале"Опасное для кошелька Рождество. Как избежать лишних трат во время зимних праздников" писал, сколько и почему украинцы тратят денег на праздники. Интересно, что по словам психолога, половина украинского среднего класса — это имитаторы, которые, покупая вещи, которые им не по карману, просто повторяют образ жизни среднего класса.