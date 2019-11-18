Подружка невесты: Леди Гага съездила на свадьбу близкой подруги
Оскароносная певица Леди Гага побывала на свадьбе лучшей подруги – своей визажистки Сары Танно. И ради торжества Гага не только оделась в розовое, как подружка невесты, но и поменяла цвет волос. Об этом пишет Daily Mail.
Леди Гага в последнее время переживала нелегкие времена – она рассталась с бойфрендом и агентом Кристианом Карино, за которого собиралась замуж и рассказывала в соцсетях об ухудшении здоровья.
Но на свадьбе певица выглядела счастливой. Церемония проходила в пляжном клубе, гости позировали у моря и танцевали на вечеринке с коктейлями.
Дресс-кодом для подружек невесты стал розовый цвет, который певица поддержала и нарядом и прической.
Как ранее писал Фокус:
- Экстравагантная певица леди Гага устроила на Met Gala настоящее шоу с переодеваниями. Пока, в итоге, не осталась в белье.
- Певица Леди Гага появилась на церемонии вручения Оскара-2019 с с легендарным и очень дорогим украшением на шее. Колье с желтым бриллиантом было изготовлено брендом Tiffany и обычно экспонируется в их магазине на Пятой Авеню. Последняя, кто его надевал, была Одри Хепберн. А стоимость его колеблется от 30 до 50 миллионов долларов.