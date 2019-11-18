Появились новые снимки Елены Зеленской для Vogue

На официальном Instagram украинского издания Vogue появились новые снимки Елены Зеленской. Ранее в глянце сообщали, что это будет широкоформатная история.

В интервью, которое сопровождает снимки, первая леди рассказывает о том, с какими трудностями ей пришлось столкнуться после того, как ее муж, Владимир Зеленский, стал президентом Украины.

"Мне не хватает времени наедине с собой. У меня двое детей, поэтому я и раньше редко оставалась одна. Свое пространство у меня было разве что в машине, за рулем. Сейчас меня этого лишили — я всегда с охраной. Для уединения осталась ванная комната. Но мне повезло с людьми, которые оказались в моем личном пространстве: они умеют молчать, когда мне нужна тишина, и могут поддержать разговор, если чувствуют, что это надо", - рассказывает Елена Зеленская.

Также первая леди рассказала, что свои публичные выходы она рассматривает как возможность рассказать о стране и об украинских дизайнерах. Так, в одну из первых дипломатических поездок — в Брюссель — Елена отправилась в бежевом брючном костюме SIX., во время встречи с Брижит Макрон была в костюме ELENAREVA, появлялась в Vita Kin и Lake Studio. "Приятно, когда в Нью-Йорке или Париже меня спрашивают, кто дизайнер моего костюма. А меня спрашивают. И не так интересно было бы назвать западный бренд, который там и так знают, — как приятно открывать миру украинских дизайнеров", - делится Елена.

Обсудили и визит четы Зеленских на интронизацию императора Японии. Светло-желтое платье Елены от дизайнера Ивана Фролова вызвало бурную реакцию в соцсетях, некоторые даже уверяли, что этот цвет запрещен при императорском дворе, но позже оказалось, что Елена сделала удачный выбор.

Как ранее писал Фокус:

Посольство Японии поблагодарило супругов Зеленских за участие в церемонии интронизации императора. Японские дипломаты отдельно похвалили наряды первых лиц Украины, отметив, что их одежда произвела положительное впечатление как о супругах Зеленских, так и об Украине в целом.