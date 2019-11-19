Гора из "Игры престолов" выгулял своего шпица, чтобы поддержать службу спасения животных

Исландский спортсмен и актер Хафтор Бьернссон принял участие в рекламной компании, чтобы собрать денег для нью-йоркской благотворительной организации Rescue Dogs Rock, которая помогает бездомным животным найти дом. Об этом пишет Daily Mail.

Хафтор, рост которого два метра и шесть сантиметров, выгулял своего крохотного померанцевого шпица по имени Астерикс.

Пес сопровождал своего хозяина в нью-йоркское метро в специальной сумке-переноске Klarna, средства от продажи которой идут Rescue Dogs Rock.

Просто в Нью-Йорке действуют строгие правила перевозки животных в подземке: согласно ему собака, или другое животное в метро можно провозить только в одном случае — если они находятся в специальной переноске для животных или сумке.

С маленькими собачками проблем не возникает, а вот владельцы больших собак ищут выход из положения.

Хафтор стал популярен на весь мир, после того, как сыграл Григора "Гору" Клигана в популярном сериале "Игра престолов".

Как ранее писал Фокус:

Хафтор Бьернссон женился в прошлом году. Его избранницей стала официантка Келси Хенсон. Они познакомились около двух лет назад в одном из канадских баров.