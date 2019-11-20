Натали Портман приютила пса, которого социализировали в тюрьме

38-летняя звезда фильмов "Черный лебедь" и "Леон" поделилась радостной новостью в соцсетях. Актриса стала счастливой обладательницей новой собаки. Об этом пишет People.

Дворняжка по имени Сандей (Воскресение), прежде, чем обрести семью, проходила реабилитацию в одной из тюрем штата Калифорния. Это программа организации Paws for Life K9 Rescue.

Фото: natalieportman

Собак с психологическими проблемами забирают из приютов, где их состояние только усугубляется и отдают на воспитание и социализацию заключенным. Собаки привыкают к людям, заключенные учатся ответственности и заботе.

"Программа помогает и животным, и людям. Ведь воспитатели могут быть с питомцами постоянно", - говорится в программе организации.

Фото: Paws for Life K9 Rescue

Теперь Сандей будет жить вместе с Портман, ее мужем, двумя детьми и еще одной дворняжкой по имени Пенни.

Портман известна своей помощью животным и является веганом, то есть старается избегать всех продуктов животного происхождения.

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