Печальная обезьянка из китайского зоопарка ищет пару после 19 лет одиночества

Безымянный примат стал популярен после серии фото в соцсетях, где его назвали "Обезьяна с человеческим лицом"

19-летний капуцин с острова Маргарита проживает в зоопарке Тяньцзинь в восточном Китае. Популярность он стал набирать в прошлом году, когда одна из посетительниц сфотографировала обезьянку и выложила снимок в соцсетях, отметив, что мордочка животного очень печальна и вообще он напоминает "мужчину, попавшего в беду". Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что посетительница близка к истине: у капуцина есть причина грустить. У него нет имени и у него никогда не было пары. Примат живет в зоопарке с 2002 года, ему подбирали партнерш, но все они умирали.

В зоопарке говорят, что капуцин очень активный и агрессивный, в последнее время он полюбил играть с кокосами и разбивать их, а также он обожает валяться в грязи.

Теперь капуцин с "печальным лицом" стал главной приманкой зоопарка и у его вольера всегда толпятся посетители.

Фото: Chinanews

Капуцин все еще может обрести счастье – на острове Маргарита, откуда он родом, ему уже купили трех самочек, когда они подрастут, их подселят к "холостяку" и будут надеяться, что между ними возникнет страсть. Ведь сейчас капуцин находится в расцвете сил - обезьяны этого вида живут около 30 лет.

Как ранее писал Фокус:

Ученые провели исследование, в ходе которого испытуемые обезьяны проявили впечатляющую когнитивную гибкость, обыграв людей в простой компьютерной игре.