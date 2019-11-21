Названы ТОП-10 саундтреков десятилетия

Американское издание Entertainment Weekly составило рейтинг лучших саундтреков последних десяти лет.

Лидером списка стала композиция из фильма "Звезда родилась". Песню Shallow исполнили Леди Гага и Брэдли Купер. В феврале она была удостоена "Оскара" как главный саундтрек года.

На втором месте расположился трек Let It Go, прозвучавший в мультфильме "Холодное сердце". Его написали Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, а спела американская актриса и певица Идина Мензел.

Тройку замкнула композиция Never Enough из ленты "Величайший шоумен". Для ее исполнения была приглашена певица Лорен Оллред.

В список вошли также такие композиции, как Happy Фарелла Уильямса из мультфильма "Гадкий я 2", Everything Is Awesome групп Tegan & Sara и The Lonely Island из "ЛЕГО Фильма", See You Again исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth из "Форсажа 7", Remember Me Энтони Гонсалеса и Анны Офелии Моргулис из "Коко", Young and Beautiful Ланы Дель Рей из "Великого Гэтсби", Cups (When I’m Gone) в исполнении Анны Кендрик из "Идеального голоса" и Private Property артистов Noni и Kid Culprit из картины "За кулисами".

Как ранее писал Фокус:

В феврале Леди Гага за песню Shallow получила "Оскар" в номинации "лучший саундтрек".