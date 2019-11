Названы ТОП-10 саундтреков десятилетия

Лидером списка стала композиция из фильма "Звезда родилась"

Американское издание Entertainment Weekly составило рейтинг лучших саундтреков последних десяти лет.

Лидером списка стала композиция из фильма "Звезда родилась". Песню Shallow исполнили Леди Гага и Брэдли Купер. В феврале она была удостоена "Оскара" как главный саундтрек года.

На втором месте расположился трек Let It Go, прозвучавший в мультфильме "Холодное сердце". Его написали Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, а спела американская актриса и певица Идина Мензел.

Тройку замкнула композиция Never Enough из ленты "Величайший шоумен". Для ее исполнения была приглашена певица Лорен Оллред.

В список вошли также такие композиции, как Happy Фарелла Уильямса из мультфильма "Гадкий я 2", Everything Is Awesome групп Tegan & Sara и The Lonely Island из "ЛЕГО Фильма", See You Again исполнителей Wiz Khalifa и Charlie Puth из "Форсажа 7", Remember Me Энтони Гонсалеса и Анны Офелии Моргулис из "Коко", Young and Beautiful Ланы Дель Рей из "Великого Гэтсби", Cups (When I’m Gone) в исполнении Анны Кендрик из "Идеального голоса" и Private Property артистов Noni и Kid Culprit из картины "За кулисами".

Как ранее писал Фокус:

В феврале Леди Гага за песню Shallow получила "Оскар" в номинации "лучший саундтрек".