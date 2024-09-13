Группа Bahroma представила главный саундтрек к фильму "Буча" (видео)

Песня олицетворяет собой весь спектр эмоций – от боли потерь до радости освобождения и надежды на возрождение.

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Украинская альтернативная музыкальная группа из Киева Bahroma представила главный саундтрек к фильму "Буча", который выходит в прокат 7 ноября. Как рассказали Фокусу представители коллектива, композиция под названием "Квітень" ("Апрель") – символ одного из самых болезненных и важных моментов в новейшей истории Украины — апреля 2022 года, когда Буча и Киевщина были освобождены от российских оккупантов.

Музыкальное сопровождение песни показывает весь спектр эмоций – от боли потерь до радости освобождения и надежды на возрождение.

Песня "Квітень" – официальній саудтрек к фильму "Буча"

По словам фронтмена коллектива Романа Бахарева, гармонию припева и мелодию на тот момент на вымышленном языке он создал еще в начале войны, а доработал ее по тексту и мелодии только через год.

"А именно эту аранжировку сделал для фильма "Буча". Сначала это была чисто музыка для трейлера, но после запуска трейлера режиссер Станислав Тиунов попросил меня сделать полноценный трек. В комментариях под видео с трейлером состоялся немалый запрос по этой песне, и люди не могли ее найти с помощью Shazam", – объяснил он.

Трек "Апрель" будет представлен в трех вариациях: оригинальная версия для фильма, вариант для будущего альбома группы, а также специальная версия для аудиовизуального альбома, который будет представлен впоследствии.

"Буча" – это первый большой художественный фильм о российской агрессии, снятый во время войны. Основанный на реальных событиях, он рассказывает историю гражданина Казахстана, который благодаря своему паспорту может ездить на оккупированные Россией территории и эвакуировать мирных жителей, видя собственными глазами все происходящее в Буче и других оккупированных городах и поселках. Тут и героизм простых украинцев, и жестокость оккупантов. Картина дарит надежду, что вся Украина будет освобождена так же, как и Киевщина.

В фильме, в который инвестировали частные лица из Украины, Польши, Канады и США, снялись известные украинские актеры: Вячеслав Довженко, Артемий Егоров, Сергей Стрельников, Екатерина Олос, Анастасия Нестеренко, Даниэль Салем и многие другие. Главную роль сыграл известный польский актер Цезарий Лукашевич. Режиссером фильма стал Станислав Тиунов, а сценаристом и продюсером – Александр Щур.

Лента "Буча" уже показала свою эффективность в изменении нарративов и формировании общественного мнения за пределами Украины, став важным инструментом в борьбе за правду и противовесом российской пропаганде, искажающей факты.

Ранее Фокус писал, что в июне вышел трейлер фильма "Буча".