Гурт Bahroma представив головний саундтрек до фільму "Буча" (відео)

Пісня уособлює собою весь спектр емоцій — від болю втрат до радості звільнення і надії на відродження.

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Український альтернативний музичний гурт із Києва Bahroma представив головний саундтрек до фільму "Буча", який виходить у прокат 7 листопада. Як розповіли Фокусу представники колективу, композиція під назвою "Квітень" — символ одного з найболючіших і найважливіших моментів у новітній історії України — квітня 2022 року, коли Буча і Київщина були звільнені від російських окупантів.

Музичний супровід пісні показує весь спектр емоцій — від болю втрат до радості звільнення і надії на відродження.

Пісня "Квітень" — офіційний саудтрек до фільму "Буча"

За словами фронтмена колективу Романа Бахарєва, гармонію приспіву і мелодію на той момент вигаданою мовою він створив ще на початку війни, а доопрацював її за текстом і мелодією лише за рік.

"А саме це аранжування зробив для фільму "Буча". Спочатку це була суто музика для трейлера, але після запуску трейлера режисер Станіслав Тіунов попросив мене зробити повноцінний трек. У коментарях під відео з трейлером відбувся чималий запит щодо цієї пісні, і люди не могли її знайти за допомогою Shazam", — пояснив він.

Трек "Апрель" буде представлений у трьох варіаціях: оригінальна версія для фільму, варіант для майбутнього альбому гурту, а також спеціальна версія для аудіовізуального альбому, який буде презентовано згодом.

"Буча" — це перший великий художній фільм про російську агресію, знятий під час війни. Заснований на реальних подіях, він розповідає історію громадянина Казахстану, який завдяки своєму паспорту може їздити на окуповані Росією території та евакуювати мирних мешканців, бачачи на власні очі все, що відбувається в Бучі та інших окупованих містах та селищах. Тут і героїзм простих українців, і жорстокість окупантів. Картина дарує надію, що вся Україна буде звільнена так само, як і Київщина.

У фільмі, в який інвестували приватні особи з України, Польщі, Канади та США, знялися відомі українські актори: В'ячеслав Довженко, Артемій Єгоров, Сергій Стрельников, Катерина Олос, Анастасія Нестеренко, Даніель Салем і багато інших. Головну роль зіграв відомий польський актор Цезарій Лукашевич. Режисером фільму став Станіслав Тіунов, а сценаристом і продюсером — Олександр Щур.

Стрічка "Буча" вже показала свою ефективність у зміні наративів і формуванні громадської думки за межами України, ставши важливим інструментом у боротьбі за правду і противагою російській пропаганді, що спотворює факти.

Раніше Фокус писав, що в червні вийшов трейлер фільму "Буча".