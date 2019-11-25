Роскошная сделка: Louis Vuitton покупает бренд Tiffany&Co за 16 миллиардов долларов

Шикарный конгломерат LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) покупает компанию Tiffany. Обойдется шикарный бренд покупателю в 16 миллиардов долларов. Об этом пишет LVMH.

Впрочем, после шикарной сделки века Бернар Арно, глава LVMH не обеднеет. Он является богатейшим человеком Европы и Forbes оценивает его состояние в $76 млрд (четвертый в рейтинге самых богатых людей мира).

Читайте также: Любовь китайцев к роскоши повысила годовой прогноз Tiffany

Компания Tiffany была основана в 1837 году Чарльзом Льюисом Тиффани, и "сегодня является ведущим брендом класса люкс, созданным в Соединенных Штатах". У нее более 300 магазинов по всему миру.

"Приобретение Tiffany укрепит позиции LVMH в ювелирном деле и еще больше увеличит ее присутствие в Соединенных Штатах", — указано в сообщении.

Приобретение Tiffany конгломератом LVMH одобрили советы директоров обеих компаний. Ожидается, что сделка будет закрыта в середине 2020 года.

Как ранее писал Фокус:

Также в "портфеле" Бернара Арно находятся такие бренды, как Christian Dior, Givenchy и Bulgari.