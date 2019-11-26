Продюсер "Богемской рапсодии" снимет фильм о Майкле Джексоне

Документальный фильм "Покидая Неверленд", рассказывающий о жизни легендарного исполнителя Майкла Джексона, наделал много шума. И Грэм Кинг, продюсер снявший нашумевший байопик о группе Queen решил сделать биографию короля поп-музыки, как он ее видит. Об этом пишет Glamsham.

Напомним, в четырехчасовой ленте "Покидая Неверленд" рассказывается о певце Майкле Джексоне и его якобы многолетнем сексуальном насилии над детьми. Картина в марте вышла на канале HBO и вызвала шквал негативной критики со стороны фанатов певца за недостоверную информацию. Семья Джексона оспаривала показ фильма, однако иски успехом не увенчались.

Но после его выхода в некоторых странах запретили песни исполнителя, а Вирджилу Абло пришлось извиняться за новую коллекцию Louis Vuitton, вдохновленную поп-королем.

Создание нового фильма о Джексоне уже получило одобрение от наследников Джексона продюсеру даже позволили использовать в байопике все песни поп-короля. О сюжете проекта пока известно немногое: по слухам, фильм будет посвящен жизни Майкла Джексона от раннего детства до смерти. Причем двусмысленные эпизоды биографии героя обойдут стороной.

Как ранее писал Фокус:

Детский музей в Индианаполисе, США, убрал с витрин три вещи, имеющие отношение к покойному королю поп-музыки. Это шляпа, перчатка и плакат.