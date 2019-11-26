Портреты будущего: дизайнеры предположили, как будут выглядеть королевские дети, когда вырастут

Команда дизайнеры подумала и решила, как дети принцев Гарри и Уильяма будут выглядеть через два десятилетия. Результат они показали общественности. Об этом пишет The Sun.

Малыш Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор, сын Меган Маркл и принца Гарри, по мнению дизайнеров, будет рыжим и темноглазым. Ранее Меган и Гарри подтвердили, что Арчи унаследовал рыжие волосы своего отца.

Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор/Фото: Royal Family

С детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма дизайнерам было где пофантазировать. Они решили, что принц Джордж в свои 27 вырастет в настоящего сказочного принца из фильмов Диснея, а принцесса Шарлотта в 25 лет радикально сменит имидж и станет похожа на приверженку субкультуры готов.

Принц Джордж и принцесса Шарлотта/Фото: Royal Family

Самый младший сын Уильяма и Кейт, решили авторы портретов будущего, в 21 год вырастет в пухлощекого голубоглазого юношу.

Принц Луи/Фото: Royal Family

Ждать осталось недолго. Еще немного, дети из королевской семьи подрастут и станет ясно, насколько сильно ошиблись дизайнеры.

Как ранее писал Фокус:

Скандал вокруг связей принца Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном перешел на новый уровень. Герцога Йоркского отстранили от исполнения обязанностей члена королевской семьи – пока на время расследования. Также принца лишают содержания в размере 249 тысяч фунтов и вызывают во дворец на серьезный разговор с родителями.