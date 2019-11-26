Портреты будущего: дизайнеры предположили, как будут выглядеть королевские дети, когда вырастут

2019-11-26 12:40:00

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У малыша Арчи будут рыжие волосы, а принцесса Шарлотта будет похожа на гота

Команда дизайнеры подумала и решила, как дети принцев Гарри и Уильяма будут выглядеть через два десятилетия. Результат они показали общественности. Об этом пишет The Sun.

Малыш Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор, сын Меган Маркл и принца Гарри, по мнению дизайнеров, будет рыжим и темноглазым. Ранее Меган и Гарри подтвердили, что Арчи унаследовал рыжие волосы своего отца.

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Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор/Фото: Royal Family

С детьми Кейт Миддлтон и принца Уильяма дизайнерам было где пофантазировать. Они решили, что принц Джордж в свои 27 вырастет в настоящего сказочного принца из фильмов Диснея, а принцесса Шарлотта в 25 лет радикально сменит имидж и станет похожа на приверженку субкультуры готов.

принц Джордж, принцесса Шарлотта

Принц Джордж и принцесса Шарлотта/Фото: Royal Family

Самый младший сын Уильяма и Кейт, решили авторы портретов будущего, в 21 год вырастет в пухлощекого голубоглазого юношу.

принц Луи

Принц Луи/Фото: Royal Family

Ждать осталось недолго. Еще немного, дети из королевской семьи подрастут и станет ясно, насколько сильно ошиблись дизайнеры.

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