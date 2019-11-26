Коса и красный маникюр: образ Елены Зеленской во время визита в Эстонию

Во время визита президента Владимира Зеленского с супругой Еленой в Эстонию, особое внимание привлек наряд первой леди. Его можно было рассмотреть в подробностях на многочисленных фото.

Так, с трапа самолета Елена Зеленская сошла в брюках-палаццо от The Coat by Katya Silchenko, шелковой блузе терракотового цвета и в белом пальто от Lake Studio. Вещи этого бренда она носила и ранее.

В Lake Studio уже заявили, что брюки собирали и шили вручную, чтобы они отлично сидели.

Елена Зеленская заплела косу, выбрала небольшие золотые серьги и ярким акцентом стал ее ярко-алый маникюр.

Она побывала с мужем на официальной встрече с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, а позже отправилась в роддом в Таллинне.

Фото: Офис президента и Twitter Lauri Bambus

Как ранее писал Фокус:

Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла решение выставить на благотворительный аукцион "скандальное" желтое платье, в котором она посетила интронизацию японского императора Нарухито в Токио.