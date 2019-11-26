"То самое желтое платье": Елена Зеленская продаст на аукционе свой "японский" наряд

Желтое платье вызвало обсуждение в Сети, первую леди даже обвиняли в том, что она нарушила протокол

Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла решение выставить на благотворительный аукцион "скандальное" желтое платье, в котором она посетила интронизацию японского императора Нарухито в Токио. Об этом первая леди написала на своей странице в Instagram.

"То самое желтое платье, которое я надевала на церемонию интронизации японского императора и которое наделало шума, послужит доброму делу! Сегодня, накануне Всемирного дня соболезнования, я передаю ее как лот для благотворительного гала-ужина Tabletochki Giving Tuesday Dinner — команды супергероев, которые уже 8 лет стоят на защите деток с онко", — написала Елена Зеленская.

Светло-желтое платье для первой леди создал украинский дизайнер Иван Фролов (бренд FROLOV). Она дополнила свой образ короткими ажурными перчатками и атласными туфельками.

Фото: olenazelenska_official

Когда были опубликованы снимки Елены на церемонии интронизации императора Нарухито, многие пользователи соцсетей обвинили ее в том, что она нарушила протокол и надела платье запрещенного при дворе японского монарха оттенка.

Как ранее писал Фокус:

На интронизацию императора съехалось более 2000 гостей из более чем 180 стран: присутствовали как венценосные особы, так и главы, и руководители государств и правительств.