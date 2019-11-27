Одна из главных персоналий сериала "Чернобыль" дала первое интервью

Одна из главных героинь мини-сериала от НВО "Чернобыль" Людмила Игнатенко, чей муж Василий был одним из первых, кто приехал тушить пожар на ЧАЭС, дала первое интервью. Видео, в котором женщина рассказала о том, как сериал изменил ее жизнь, было опубликовано на официальном YouTube канале российской службы ВВС.

Людмила рассказала о том, что ей несколько раз звонили с канала НВО и спрашивали определенные факты. Женщина думала, что на этом сотрудничество с американским каналом закончено, а уже из рекламы узнала о своей ключевой роли в сериале.

"Когда я узнала, что это будет фильм про меня, мне было и обидно, и неприятно. Почему не спросить меня, не поговорить со мной, не подготовить меня как человека? Что так и так, мы снимаем фильм про тебя и твоего мужа", - сказала женщина.

По словам Игнатенко в сериале слишком много недостоверной информации и лживых кадров.

"Мне настолько тяжело было смотреть, мне настолько больно было. И эта ложь в фильме. Очень много кадров ложных. Показали, что Вася кричит. Но он у меня был настолько терпеливым, спокойным и уравновешенным. У него не было истерики", - говорит Людмила.

Женщина также рассказала, как сериал изменил ее жизнь.

"Начались атаки на квартиру. И до такой степени дошло, что журналисты подставляли ногу в двери и записывали интервью. Но о чем говорить, если я о фильме ничего не знала? Я узнала по рекламе, что обо мне идет фильм. Я была настолько разбита и убита. У меня не было свободной секунды, были звонки за звонками. Из-за того, что меня лишили покоя, мне пришлось съехать со своей квартиры в Киеве", - признается Игнатенко.

В интервью Людмила также рассказала о прощании со своим супругом.

"Прощания абсолютно никакого не было. Нас возили в автобусе с гробом два часа. Катались по кольцу", - сказала женщина.

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