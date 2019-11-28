Звезда "Звездных войн" признался, что во время съемок потерял сценарий "Восхождение Скайуокера"

И именно поэтому сценарий оказался на eBay

Недавно Джей Джей Абрамс в эфире утреннего шоу Good Morning America рассказал, что сценарий девятого эпизода "Звездных войн" был выставлен на продажу в интернете из-за рассеянности одного из актеров, имя которого он не стал называть. Об этом пишет The Verge.

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"Один из актеров – не стану называть имени, хочу, но не буду – оставил его под кроватью, и его увидел уборщик. В итоге, сценарий передали кому-то, кто попытался продать его на eBay. Сотрудник Disney случайно обнаружил сценарий в продаже, и его успели вернуть", - рассказал Абрамс.

А через несколько дней на этом же шоу Джон Бойега, исполнитель роли штурмовика-перебежчика Финна признался, что это он потерял сценарий.

По его словам, после завершения съемок он переезжал в новую квартиру и оставил сценарий под кроватью, планируя забрать его утром накануне переезда. Однако затем пришли друзья, и наутро актер забыл о своей копии, так и оставив ее под кроватью. Затем уже сценарий обнаружил уборщик. Человек, выставивший сценарий на продажу, не смог должным образом оценить находку и назначил за нее на сайте eBay цену всего в 65 фунтов. Хотя стоит сценарий такого безоговорочного хита, еще даже не вышедшего на экраны, несколько миллионов.

Бойега также добавил, что ему было очень страшно, когда обнаружилась утечка, так как ему позвонили абсолютно все "важные шишки" студии. "Они все звонили мне и спрашивали, и что ты сделал?", - признался актер.

В украинский прокат картина "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" выйдет 19 декабря 2019 года. Эпизод завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю семьи Скайуокеров. В нем Марк Хэммил в последний раз сыграет роль Люка Скайуокера.

Как ранее писал Фокус:

Появился трейлер фильма "Звездные войны. Восхождение Скайуокера". Эту ленту снял режиссер Джеффри Джейкоб Абрамс, ранее работавший над седьмым эпизодом киносаги. "Восхождение Скайуокера" завершит новую трилогию киновселенной и закончит историю клана Скайуокеров.