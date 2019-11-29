Анна Винтур против: главный редактор американского Vogue призвала не покупать "одноразовую" одежду

Винтур высказалась против "мимолетной моды" и "одноразовой" одежды

Главный редактор американского издания Vogue в "черную пятницу" задумалась об экологии и расточительности и призвала любителей моды ценить свою одежду и, если возможно, передавать ее по наследству. Об этом пишет Daily Mail.

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Винтур считает, что покупать стоит экологичную и долговечную одежду и ни в коем случае не избавляться от нее, едва надев.

"Мы говорим с нашей аудиторией и с нашими читателями о том, что следует бережней относится к нарядам хранить их и надевать снова и снова", - заявила главный редактор в интервью.

Фото: Daily Mail

По ее мнению, лучше купить несколько вневременных вещей, которые прослужат долго, нежели то, что скоро отправится в мусорный бак. Винтур уверена, что эпоха расточительности скоро закончится, особенно, если учесть царящие в мире настроения.

Как ранее писал Фокус:

Главный редактор американского Vogue открыто заявила, что не стоит ждать появления первой леди США Мелании Трамп в этом модном издании.