Marvel представили первый тизер-трейлер Черной вдовы

Премьера сольного фильма о Наташе Романофф состоится 30 апреля 2020 года

Киностудия Marvel опубликовала первый тизер-трейлер сольного фильма о Черной вдове. Видеоролик был опубликован на официальном YouTube канале студии. Действия фильма будут происходить сразу после "Гражданской войны".

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Для того, чтобы победить главного антагониста картины суперзлодея Таскмастера, Наташе Романофф придется объединиться со своими старыми союзниками.

Помимо Скарлетт Йоханссон, которая вернется к роли Вдовы, в картине снимаются Флоренс Пью, Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор.

Сообщается, что в фильме также появится Роберт Дауни-младший в качестве камео Тони Старка.

Украинский зритель сможет увидеть картину с 30 апреля 2020 года.

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