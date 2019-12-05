"Он хочет везде ходить со мной". Кейт Миддлтон поделилась подробностями о своем младшем сыне Луи

Во время вчерашнего визита Кейт Миддлтон на ферму в графство Бакингемшир, где она выбирала елки для дошкольных учреждений, которые находятся под опекой возглавляемой благотворительной организации Family Action, герцогиня Кембрижская поделилась подробностями о своей семейной жизни. Об этом сообщает издание Нellomagazine.

Во время разговора с семьями, которых поддерживает благотворительная организация, маленький мальчик для того, чтобы привлечь внимание Миддлтон стал размахивать в воздухе рукой и выкрикивать "Я, я, я", тем самым рассмешив герцогиню.

"Ты напоминаешь мне моего маленького Луи. Он все время говорит "я, я, я", и хочет везде ходить со мной", - поделилась Кейт и нежно погладила мальчика по щеке.

Также, во время визита на ферму, 37-летняя герцогиня помогла четырехлетней Анне написать письмо Санта Клаусу на Северный полюс, присоединилась к группе детей, готовящих экологически чистую еду для оленей и сделала новогодние украшения.

Благотворительная акция Кейт в Бакингемшире ознаменовала ее первое событие в качестве королевского покровителя организации, которая была основана в 1869 году для оказания поддержки семьям. Организация помогает семьям, которые испытывают трудности, начиная от домашнего насилия и заканчивая финансовыми проблемами. Данную должность ранее занимала королева.

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