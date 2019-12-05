Pantone назвали главный цвет 2020 года

Стиль жизни
Цвет напоминает бесконечное вечернее небо

Институт цвета Pantone назвал главный цвет 2020 года. Им станет Classic Blue (классический синий) под кодовым номером Pantone 19-4052. Об этом сообщается на официальном сайте института.

"Pantone 19-4052 Classic Blue, бескрайний синий, напоминающий об огромном и бесконечном вечернем небе, побуждает нас смотреть за пределы очевидного, расширять мышление и кругозор, глубже мыслить и больше общаться, – говорит исполнительный директор института Pantone Леатрис Айсман. – Мы живем во время, когда так не хватает доверия и веры. А Pantone 19-4052 Classic Blue выражает именно такого рода постоянство и уверенность", - сказано на сайте.

Отмечается, что кобальтово-синий оттенок сконцентрироваться и освежить мысли. Также он символизирует коммуникацию и обретение ясности.

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