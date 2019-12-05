Дуэйн "Скала" Джонсон снялся для модного журнала в компании цыплят и плюшевого мишки

Дуэйн "Скала" Джонсон, в прошлом известный рестлер, а ныне актер, стал главным героем декабрьского издания The Wall Street Journal. И в интервью откровенно рассказал о своей недавней свадьбе.

Для обложки Дуэйн сфотографировался с целой компанией цыплят, а на одном из снимков он позирует с огромным плюшевым медведем.

Недавно 47-летний актер женился на своей давней подруге и матери своих детей Лорен Хашиан. Своей главной удачей "Скала" считает тот факт, что им с невестой удалось избежать внимания папарацци.

Фото: The Wall Street Journal

Скромная церемония для друзей и родных прошла на Гавайях. "Мы были готовы к появлению фотографов. Но никто не явился, они так и не прознали о нашей свадьбе. Я был шокирован, но счастлив. Я всегда на виду, но тогда мне удалось побыть в тишине. Это большая удача", - признался Дуэйн.

Сейчас семья планирует переехать в Атланту. Там актер купил небольшое ранчо.

Как ранее писал Фокус:

Дуйэн "Скала" Джонсон женился на своей давней подруге Лорен Хашиан. Свадьбы прошла тайно, на Гавайях и фанаты узнали о ней только из соцсетей пары.