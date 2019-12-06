В блестящем мини и на шпильках: Леди Гага открыла свой косметический салон в Лос-Анджелесе

Леди Гага торжественно открыла косметических салон Haus Labs своей косметической марки в Лос-Анджелесе. На церемонию она прибыла в свойственном ей экстравагантном стиле. Об этом пишет Daily Mail.

Певица появилась перед поклонниками на экстремально высоких каблуках, в ярко-алом платье, расшитом пайетками. И дополнила образ шляпкой в виде банта и накладными когтями с рубиновой инкрустацией.

Леди Гага запустила собственную линию косметики летом этого года. Рассказала, что в подростковом возрасте никогда не чувствовала себя красивой: "и, когда изо всех сил пыталась найти в себе внутреннюю и внешнюю красоту, обнаружила силу макияжа", - поделилась с поклонниками певица.

Линия косметики от певицы включает в себя яркие тени, глиттер, глянцевые помады и блески для губ.

Как ранее писал Фокус:

Оскароносная певица Леди Гага побывала на свадьбе лучшей подруги – своей визажистки Сары Танно. И ради торжества Гага не только оделась в розовое, как подружка невесты, но и поменяла цвет волос.