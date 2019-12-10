Жидкое золото: крупнейшую в мире коллекцию односолодового виски продадут на аукционе

Коллекционеры и любители хорошего виски взбудоражены. В следующем году на аукцион будет выставлена уникальная в своем роде коллекция односолодового виски. Она принадлежала миллионеру из Колорадо, Ричарду Гудингу, который собирал бесценные бутылки более двадцати лет. И собрал их почти четыре тысячи. Об этом пишет BBC.

Ричард Гудинг скончался в 2014 году, и наследники приняли решение выставить его бесценную коллекцию на аукцион. Вдова мультимиллионера рассказывает, что он был настоящим ценителем, летал в Шотландию каждый раз, когда там продавался очередной редкий экземпляр. Перепробовал практически все, что попадало к нему в коллекцию, но особо ценил виски от вискокурни Black Bowmore.

Для бутылок был сделан специальный погреб с контролем температуры, отделанный деревом и с тартановым ковром. Самая старая бутылка была произведена еще в 1919 году и отмечает столетний юбилей. Кроме того, в коллекции имеется виски от таких именитых производителей, как The Macallan, Bowmore и Springbank. А также бутылки от уже несуществующих вискокурен Stromness и Dallas Dhu.

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Фото: Whisky Auctioneer

Коллекционеры и ценители называют собрание Гудинга "потрясающим", но особо отмечают столетний виски и 50-летнюю бутылку Lalique Six Pillars. Также имеется уникальная бутылка виски 60-летней выдержки от Macallan с этикеткой, созданной итальянским художником поп-арта Валерио Адами. Виски было разлито в 12 бутылок в 1986 году и на данный момент неизвестно, сколько из них сохранилось. Есть информация, что одна бутылка могла быть уничтожена во время землетрясения в Японии в 2011 году. Еще одну могли откупорить и выпить. Одна была продана в прошлом году.

Та самая одна из 12 бутылок/Фото: Whisky Auctioneer

Сколько выручат на аукционе – неясно, но предварительно, цена уникального собрания не менее восьми миллионов фунтов стерлингов. Стартует аукцион седьмого февраля 2020 года.

Ричард Гудинг, коллекционер и ценитель виски/Фото из архива семьи

Примечательно, но свое состояние Ричард Гудинг получил от производства безалкогольного напитка. Его дед Джеймс Гудинг построил в Денвере завод по разливу пепси-колы. Завод был продан компании PepsiCo в 1988 году.

Как ранее писал Фокус:

Шотландский производитель алкоголя Glenlivet представил в Лондоне ограниченную серию виски в капсулах, для употребления которых не нужны ни стаканы, ни лед, ни другие приспособления.