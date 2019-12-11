Папа Римский – рок-звезда: вышел трейлер сериала-продолжения "Новый папа"

В Сети появился полноценный трейлер скандального сериала о ватиканских интригах. Пий XIII, роль которого исполнил Джуд Лоу, выходит из комы, а Иоанн Павел III (Джон Малкович) не собирается пускать его на Святой престол.

Драмы и интриг только прибавится. Также из трейлера можно понять, но герой Джона Малковича ведет себя как настоящая рок-звезда: не прочь фотографироваться обнаженным, подводит черным глаза и заводит толпу, собравшуюся на площади.

Также намекают на появление религиозных фанатиков и разврат в стенах Ватикана, совсем как в старые добрые времена.

Анонсировано появление Шэрон Стоун и Мэрилина Мэнсона. Первая серия второго сезона "Нового папы" выйдет на HBO 13 января.

Как ранее писал Фокус:

Netflix представил промо-ролики, посвященные главным героям сериала "Ведьмак", который еще до выхода называют конкурентом нашумевшей "Игре престолов". Ролики показывают трех главных героев: собственно, самого ведьмака Геральта, которого сыграл Генри Кавилл, принцессу Цириллу, ее роль исполнила Фрейя Аллан и чародейку Йеннифер, возлюбленную Геральта, которую сыграла начинающая актриса Аня Чалотра.