Возвращайтесь с победами: Елена Зеленская записала обращение к украинским дефлимпийцам

Первая леди Украины записала обращение к украинским дефлимпийцам (спортсменам с нарушениями слуха) языком жестов и пожелала им побед. Сообщение об этом появилось на сайте Офиса президента.

Стартует Дефлимпиада 12 декабря. В Италию едут соревноваться 34 спортсмена – 15 женщин и 19 мужчин. Это самая многочисленная сборная в истории участия Украины в зимних Дефлимпиадах. Всего в главных соревнованиях четырехлетия примут участие более 1 тыс. спортсменов с нарушениями слуха из 40 стран мира. Будут разыграны 36 комплектов наград. Украинцы претендуют на 19 из них. Национальная команда будет участвовать в пяти из шести видов спорта, представленных на зимней Дефлимпиаде – 2019: лыжные гонки, горнолыжный спорт, керлинг, сноубординг и шахматы. Причем в сноубординге и шахматах дефлимпийцы Украины будут соревноваться впервые.

"Мои сердечные приветствия украинским дефлимпийцам. К сожалению, я сегодня не смогу быть вместе с вами, поэтому решила записать это видео. Желаю вам блестящих побед и высоких результатов на зимней Дефлимпиаде. Искренне восхищаюсь тем, что вы делаете для Украины. Ведь то, как вы представляете нашу страну на мировых спортивных аренах, – это престиж Украины. Буду болеть за вас! Возвращайтесь с победами", – отметила первая леди.

На последних Дефлимпийских играх, которые прошли в 2015 году, украинские спортсмены показали лучший результат за всю зимнюю дефлимпийскую историю Украины, войдя в четверку сильнейших команд мира по общему количеству наград и завоевав восемь медалей, среди которых пять серебряных и три бронзовых.

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