Встречи, прием и прогулка: как прошел визит Елены Зеленской в Эстонию
2019-11-27 14:10:37
Первая леди даже нашла время для рождественского базара
Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой нанесли официальный визит в Эстонию, где встретились с президентом Керсти Кальюлайд. И наряды первой леди снова привлекли внимание.
После официальной части визита, супруги разделились, президент отправился на встречи, а Елена Зеленская сменила шелковую блузу горчичного цвета на теплый бордовый свитер и встретилась с преподавателями и учениками украинской воскресной школы "Надежда".
Фото: Офис президента
Позже в том же наряде первую леди заметили в центре Таллинна, где уже начался традиционный рождественский базар. Она делала селфи и выглядела очень счастливой.
А для приема в Национальной опере "Эстония", где присутствовали президент Эстонии Керсти Кальюлайд с супругом Рене Максимовским, Елена выбрала черное атласное платье с вырезом на спине и черные лодочки.
Фото: postimees
Судя по фото, которые появились в местных изданиях, вечер прошел хорошо, присутствующие общались и пили вино.
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Как ранее писал Фокус:
- Коса и красный маникюр: образ Елены Зеленской во время визита в Эстонию. с трапа самолета Елена Зеленская сошла в брюках-палаццо от The Coat by Katya Silchenko, шелковой блузе терракотового цвета и в белом пальто от Lake Studio.
- Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла решение выставить на благотворительный аукцион "скандальное" желтое платье, в котором она посетила интронизацию японского императора Нарухито в Токио.