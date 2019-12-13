Рождественский бал, который устроил Трамп: в чем первая леди США встречала гостей

Марафон традиционных декабрьских вечеринок начался. На днях праздничные торжества провела королева Елизавета II, а прошлой ночью рождественский бал состоялся в Белом доме. Об этом сообщает CNN.

Хозяева вечера - Мелания и Дональд Трамп лично встречали гостей, а президент начал вечер с очень эмоциональной речи.

Он прокомментировал не только возможен импичмент, но и планы на будущее, назвав новый год определяющим для страны. "У нас будет фантастический год, лучший год за прошедшие десятилетия", - пообещал президент.

Дональд также похвалил Меланию за ее усердную работу над декорированием Белого дома и, комментируя фондовый рынок, добавил: "У нас в стране все хорошо".

Фото: Twitter Melania Trump

Первая леди США для приема выбрала изысканное белоснежное платье с накидкой от ливанского дизайнера Reem Acra стоимостью в четыре тысячи долларов.

Как ранее писал Фокус:

Мелания Трамп показала фотографии украшенного к новогодним праздникам Белого дома. Первая леди учла ошибки прошлых лет, когда ее дизайн раскритиковали в соцсетях и сделала акцент на патриотизме. "Дух Америки сияет в Белом Доме", - написала первая леди в соцсетях.