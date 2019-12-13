Рождественский бал, который устроил Трамп: в чем первая леди США встречала гостей
2019-12-13 13:16:26
В Белом доме устроили прием для самых дорогих гостей
Марафон традиционных декабрьских вечеринок начался. На днях праздничные торжества провела королева Елизавета II, а прошлой ночью рождественский бал состоялся в Белом доме. Об этом сообщает CNN.
Хозяева вечера - Мелания и Дональд Трамп лично встречали гостей, а президент начал вечер с очень эмоциональной речи.
Он прокомментировал не только возможен импичмент, но и планы на будущее, назвав новый год определяющим для страны. "У нас будет фантастический год, лучший год за прошедшие десятилетия", - пообещал президент.
Дональд также похвалил Меланию за ее усердную работу над декорированием Белого дома и, комментируя фондовый рынок, добавил: "У нас в стране все хорошо".
Фото: Twitter Melania Trump
Первая леди США для приема выбрала изысканное белоснежное платье с накидкой от ливанского дизайнера Reem Acra стоимостью в четыре тысячи долларов.
Как ранее писал Фокус:
- Мелания Трамп показала фотографии украшенного к новогодним праздникам Белого дома. Первая леди учла ошибки прошлых лет, когда ее дизайн раскритиковали в соцсетях и сделала акцент на патриотизме. "Дух Америки сияет в Белом Доме", - написала первая леди в соцсетях.
- Ранее Мелания Трамп встретила официальную елку, которую президенту подарила семья фермеров из города Питман в Пенсильвании. Ее доставили на телеге.