Парад тиар: королева Елизавета ІІ устроила дипломатический прием в Букингемском дворце

Кейт Миддлтон появилась в тиаре, которая ранее принадлежала леди Ди

При британском королевском дворе начался сезон праздников, и королева Елизавета ІІ устроила торжественный дипломатический прием. Событие, безусловно, важное, особенно для тех, кто удостоился приглашения, но еще и потому, что дамы – члены королевской семьи «выгуливают» свои фамильные драгоценности и, обязательно, тиары. Об этом пишет Daily Mail.

На вечер в Букингемском дворце были приглашены представители посольств. Всего около тысячи человек. Кроме королевы присутствовал наследный принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуоллской. Камилла Паркер-Боулз выбрала для приема закрытое атласное платье с вышивкой и восхитительную тиару Гревилль.

Бриллиантовая тиара была сделана в 1901 году для жены лорда Гревилля. Леди Гревилль была близкой подругой королевы Елизаветы (королевы-матери), которой украшение и досталось после ее смерти согласно завещанию. Однако супруг королевы матери, король Георг VI решил, что такие дорогие подарки королевской семье не пристало принимать от частных лиц, поэтому впервые новая хозяйка тиары смогла надеть ее лишь в 1947 году во время официального визита в Южную Африку. Затем тиара по наследству досталась нынешней королеве Елизавете II, которая позже подарила ее Камилле.

Кейт Миддлтон дополнила свое бархатное платье от Alexander McQueen бриллиантовым колье и очень особенной тиарой, которая носит название "узелки любви". Ранее это украшение принадлежало принцессе Диане, а до нее Елизавете II и ее бабушке, королеве Марии. Диана получила тиару в качестве свадебного подарка, но после ее развода с принцем Чарльзом фамильная ценность вернулась в королевскую семью. Кейт любит эту тиару и часто надевает ее на официальные приемы.

Все фото: kensingtonroyal

Но тиару с самой драматичной историей выбрала сама хозяйка приема – королева Елизавета. Свой изумрудный комплект украшений она дополнила так называемой "Владимирской" тиарой. Она ранее принадлежала российской княгине Марии Павловне, супруге великого князя Владимира, брата Александра III. Во время революции княгиня сбежала в Кисловодск, а все ее драгоценности были надежно спрятаны в тайнике во дворце. Вывез их из революционной России британский дипломат Берти Стопфорд и сын великой княгини – Борис. Для того, чтобы проникнуть в занятый революционерами дворец, им пришлось переодеться в рабочих. Позже тиару купила королева Мария, она же ее несколько модифицировала. Теперь жемчужные капли можно заменять изумрудными, а то и вовсе их снимать.

Королева для приема выбрала самый роскошный вариант. Интересно, но принца Гарри с Меган Марк на приеме не было.

Как ранее писал Фокус:

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