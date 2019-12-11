Букингемский дворец запретил использовать фото Меган Маркл для рекламы ювелирных изделий

Использование фотографий герцогини Сассекской может негативно сказаться на королевской семье

Официальные представители королевской семьи обратились к американскому дизайнеру Дженнифер Мейер с настоятельной просьбой не использовать фотографии Меган Маркл в рекламе ювелирных изделий. Об этом сообщает Рagesix.

Герцогиня Сассекская еще с времен актерской карьеры дружит с Майер и регулярно надевает украшения из коллекций своей подруги, чем та, в свою очередь, хвасталась в Instagram.

Однако, представители Букингемского дворца обратились к дизайнеру и настоятельно попросили удалить фотографии с Маркл.

"Мы попросили Дженнифер Мейер удалить изображения, поскольку они могут навредить Меган и королевской семье",– рассказал инсайдер.

Представители дворца заявили, что Дженнифер Мейер нарушила соглашение о конфиденциальности использовав фотографии с Меган.

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