Любовное гнездышко: в Беверли-Хиллз продают особняк Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Имение, которое принадлежало Брэду Питту и Дженнифер Энистон во время их пятилетнего брака, выставлено на продажу. Купить "любовное гнездышко", пожалуй, самой известной пары Голливуда, можно на 44 с половиной миллиона долларов. Об этом пишет Daily Mail.

За эти деньги покупатель получает особняк во французском стиле, теннисный корт, бассейн, внутренний дворик с барбекю, гостевой домик и отличный вид.

В доме – 13 спален, тренажерный зал, кинотеатр, мансарда и бар с двухсотлетними дубовыми полами из французского шато.

Когда Питт и Энистон расстались, дом был продан хедж-фонду и, после небольшой реконструкции снова появился на рынке недвижимости.

Особняк был построен в 1934 году для актера Фредрика Марча, звезды фильмов "Лучшие годы нашей жизни" и "Доктор Джекилл и мистер Хайд".

Как ранее писал Фокус:

Звезда сериала "Во все тяжкие", уже ставшим культовым, решил расстаться со своим уютным домом в Лос-Анджелесе. Аарон Пол (в сериале - Джесси Пинкмен) продает особняк в испанском стиле за скромные 2,2 миллиона долларов.