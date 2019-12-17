Чем еще известен Маурицио Каттелан, художник, приклеивший банан к стене

Маурицио Каттелана сам себя называет "работником искусства", а не художником, так как не получил художественного образования. Об это пишет GQ.

Он родился в 1960 году в Падуе в семье водителя грузовика и горничной, до того, как нашел себя в искусстве, работал поваром, садовником, охранником и даже донором спермы. А свой творческий путь начал с изготовления предметов мебели для собственной квартиры, которые называл "функциональными объектами с творческим подтекстом". Впрочем, еще будучи ребенком он рисовал святым в местной церкви усы, за что его с позором исключили из хора.

Шесть лет назад объявил о завершении карьеры после крупной ретроспективы в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Но в 2016 году решил прервать затянувшиеся каникулы.

Его первым произведением после перерыва стал унитаз из 18-каратного золота, впервые выставленный в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2016 году. Согласно задумке художника, унитаз подключили к канализации, чтобы каждый посетитель мог им воспользоваться по назначению. И около ста тысяч человек сделали это. Но на данный момент работа находится в розыске – злоумышленники похитили унитаз прямо во время выставки, которая проходила этой осенью в Бленхеймском дворце.

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Каттелана любят коллекционеры и терпеть не могут критики. Его обвиняют в низкопробности, вульгарности и излишнем китче, но Каттелана продолжает эпатировать публику.

Банан, приклеенный строительным скотчем к стене, это не первый объект, который Маурицио "приклеил". Еще недавно можно было приобрести принт, изображающий полного мужчину, которого подвесили с помощью все того же скотча.

Зачастую его работы носят откровенно политический характер, однако при подобной ангажированности Каттелан невероятно успешен. Так, знаменитая скульптура "Девятый вал" (1999 г.), изображающая папу Римского, пораженного метеоритом, в 2006 году была продана на аукционе за 3 миллиона долларов.

На площади перед зданием миланской биржи стоит мраморный колосс – скульптура Маурицио Каттелана L.O.V.E. Кисть руки высотой 4,6 метра с поднятым вверх средним пальцем и отрубленными остальными высечена из белоснежного каррарского мрамора. И копии того самого пальца также можно приобрести, даже в форме снежного шара.

Итальянская компания Gufram в 2014 году создала лимитированные серии его произведений: пуфа в виде откусанного куска мыла, табурета в виде могильной доски и вешалки в виде кактуса.

В 2017 году художник выступил в роли модели – для рекламной кампании обувной марки Santoni. Источником вдохновения послужили кинопостеры 1960–1970-х годов к "Выпускнику" с Дастином Хоффманом и к "Мужчине, который любил женщин" Франсуа Трюффо.

Все фото из открытых источников

Один из горячих поклонников художника – глава модной империи Kering Франсуа Пино. В 2009 году французский бизнесмен заказал художнику работу «под ключ», а в результате получил надгробие с краткой эпитафией Pourquoi moi? ("Почему я?"). Пино принял его безоговорочно. Ведь, по его собственному убеждению, Каттелан – "один из лучших художников нашего времени".

И, если простой банан вызвал такую бурю в искусствоведческих кругах, то страшно подумать, чем в следующий раз "работник искусства" шокирует публику. Так-то он уже использовал почти все. Даже сделал статую Гитлера, стоящего на коленях. И продал ее весьма дорого – за более чем 17 миллионов долларов.

Как ранее писал Фокус:

Банан на стене: нашумевшую инсталляцию Каттелана процитировали в флэшмобе украинские бренды.