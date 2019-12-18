Документальный фильм о Грете Тунберг выйдет уже в следующем году

Стриминговая платформа Hulu собирается выпустить документальный фильм о 16-летней экоактивистке Грете Тунберг, которая стала "Человеком года" по версии Time. Об этом сообщает Deadline.

Планируется, что лента "Грета" выйдет в 2020 году. Режиссером проекта назначен Натан Гроссман. Ранее он специально отправился вместе с Гретой в путешествие на яхте из Европы в США для участия в климатическом саммите ООН.

Фильм расскажет историю Греты, которая стала лицом климатических протестов во всем мире. Обещают показать, как из одиночных протестов Тунберг выросло мировое движение, а сама она получила Нобелевскую номинацию.

Напомним, Грета Тунберг — 16-летняя активистка из Швеции, которая с 2018 года стала каждую пятницу вместо уроков проводить пикеты возле здания парламента в знак протеста против изменения климата. К ее движению присоединились миллионы людей по всему миру.

Как ранее писал Фокус:

Экоактивистка Грета Тунберг опубликовала фотографию из поезда в ФРГ, на котором она возвращалась в Швецию с климатического саммита в Мадриде. По легенде, поезд Тунберг из Базеля отменили, поэтому ей пришлось ехать на полу двумя другими поездами. Немецкая ж/д компания Deutsche Bahn поблагодарила Тунберг за поддержку в борьбе с климатическими изменениями и попросила экоактивистку рассказать, "как компетентно и дружелюбно" их персонал обслуживал ее на месте в первом классе.