15 мировых звезд, которые выбирали наряды украинских брендов в 2019-м

Украинские дизайнеры уверенно завоевывают мировую фешн-индустрию. "Отечественного производителя" поддерживают не только украинские звезды, но и селебрити мировой величины. Они выходят в одежде украинских брендов на красные дорожки, принимают в них награды и позируют для своих страничек в Instagram с миллионами подписчиков. Фокус собрал топ-15 знаменитостей, предпочитающих украинскую моду в 2019 году.

Пальму первенства, бесспорно, получает звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер, которая выбрала комбинезон от украинского бренда BEVZA для одного из самых важных событий в жизни: свадьбы. Актриса сочеталась браком с певцом Джо Джонасом в Лас-Вегасе. Простой и элегантный комбинезон она дополнила фатой и туфлями на каблуке. Позже была шикарная свадьба с обменом клятвами в церкви, но веселое бракосочетание в столице азарта явно запомнилось актрисе на всю жизнь, как и ее наряд.

BEVZA – бренд дизайнера Светланы Бевзы, супруги бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Появился в 2006 году. Его отличает простота, подчеркнутая аккуратность и архитектурный крой одежды.

Также в наряде от BEVZA была замечена супермодель Джиджи Хадид. В длинной тунике с разрезами от груди она щеголяла во время отдыха на острове Миконос.

А звезда нашумевшего сериала "Эйфория" вышла в платье от BEVZA на красную дорожку. Алекса Деми выбрала шелковое платье, скроенное по косой.

Соул-певица Алиша Киз недавно продемонстрировала в соцсетях фото, на котором она щеголяет в шляпе от Ruslan Baginskiy. Впрочем, головные уборы от этого украинского бренда ранее уже надевали Мадонна, Джиджи Хадид, Майли Сайрус и многие другие.

Дизайнер из Львова основал марку имени себя в 2013 году. Началось все с 200 долларов, а теперь его панамы, береты, шляпы-федоры и фуражки продаются по всему миру.

Элегантные брючные костюмы от бренда Poustovit на Неделю моды в Нью-Йорке выбрали сразу две иконы стиля. Супермодель Ирина Шейк была замечена в костюме в полоску, когда спешила на показ Oscar de la Renta. Она удачно сочетала его с грубыми ботинками Dr. Martens и белым кроп-топом.

А Ева Чен, глава департамента моды в Instagram, выбрала коричневый костюм из эко-кожи из коллекции POUSTOVIT осень-зима 2019-2020. Примечательно, что ранее модный блогер уже надевала этот костюм.

POUSTOVIT – один из старейших брендов Украины, был основан в 1998 году дизайнером Лилией Пустовит. Именно она создала платье для инаугурации для Марины Порошенко в 2014 году.

Кайли Дженнер, самая молодая миллиардерша в мире и отпрыск клана Дженнер-Кардашьян любит появляться в откровенных и провокационных нарядах, а иногда и вовсе без них. Но для очередной фотосессии она выбрала мини-юбку Dancing on The Table Skirt от бренда CULTNKD. Особенность юбки в том, что к ней подшиты шортики, что позволяет владелице отплясывать в ночном клубе на столе, не опасаясь конфуза.

Молодой украинский бренд CULTNKD был основан в 2018 году во Львове, фешн-фотографом Мэри Фуртас. В числе знаменитых поклонниц бренда числится также Наталья Водянова.

Княгиня Монако Шарлен, Мэй Маск и даже малышка Блю Айви, дочь Бейонсе – их всех объединяет любовь к бренду Valery Kovalska. Так, княгиня в этом году появлялась в длинной полосатой юбке, а в прошлом выбрала легкую рубашку в тонкую полоску для официального визита в Индию.

А еще благодаря Valery Kovalska на красной дорожке отлично выглядела Карди Би, самая популярная исполнительница этого года и влиятельный модный инфлюенсер.

Валерия Ковальска долгое время работала стилистом, потом основала собственный бренд. Ее показы проходят в Киеве и Лос-Анджелесе. Дизайнер не использует кожу, а при создании своих творений руководствуется только собственным вкусом и виденьем.

Звезда сериалов "Парки и зоны отдыха" и "Юристы Бостона" Меган Маллали на церемонию вручения 76-ой премии "Золотой глобус" надела темно-синее платье от бренда NAVRO. Актриса призналась, что платье купила онлайн.

Бренд NAVRO был основан в 2007 году дизайнером, фотографом, стилистом и режиссером Ольгой Навроцкой.

Единственный, кто рискнул надеть ассиметричные джинсы от авангардного бренда Ksenia Schnaider и даже создать интересный образ, была певица Селин Дион. Она сочетала их с пушистыми босоножками и топом, игриво закатав одну штанину.

Интересно, что бывшая модель Ksenia Schnaider, вызвала настоящий фурор в рядах зарубежных селебрити и нашла поклонниц из числа простых обывателей. В demi-denims, модель, сочетающую в себе скинни и кюлоты, часто появлялись мировые знаменитости. Бренд Ksenia Schnaider был основан в 2011 году.

Еще одна из клана Дженнер-Кардашьян — Кортни тоже оказалась неравнодушна к украинским брендам. Звезда реалити-шоу выбрала для фотосессии с сестрами на афтепати после церемонии вручения премии "Оскар-2019" прозрачное платье-сетку от бренда GASANOVA. Платье больше открывало, чем скрывало тело знаменитости, но так и было задумано.

Ранее в нарядах от GASANOVA появлялись певица Блеона Керетти и Джиджи Хадид. Бренд GASANOVA был основан дизайнером Эльвирой Гасановой, стоматологом по образованию. В создании одежды она руководствуется одним правилом — гармония в простоте.

Актриса ​Бри Ларсон опублікувала рождественское фото в уютной пижаме от украинского бренда Sleeper.

Основали его Ася Вареца и Катя Зубарева в 2014 году. Причем начали с нескольких пижам, которые теоретически можно было надевать и для сна, и в офис. Цель Sleeper и сейчас – сделать такую "несерьезную" одежду более функциональной.

А актриса Джейми Чанг, звезда сериалов "Касл" и "Однажды в сказке" предпочитает бренд Nadya Dzyak. Причем он ей понравился настолько, что платья именно этой марки она надевала на церемонию вручения ежегодной премии "Золотой глобус".

А потом, для эффектного появления на Comic Con Джейми снова выбрала воздушный наряд от этого же бренда, но уже синего цвета.

Бренд Nadya Dzyak был основан в 2008 году. Его отличительной чертой является оригинальный дизайн и легкие шелковые ткани.

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