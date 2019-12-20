Оценили по заслугам: режиссер Кристофер Нолан получил орден Британской империи

Режиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан, снявший военную драму "Дюнкерк", трилогию о Бэтмене и "Начало", был награжден орденом Британской империи за свой вклад в кинематограф. Почетную награду ему в Букингемском дворце вручал принц Уильям. Об этом написали на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Twitter.
"Поздравляем Кристофера Нолана", — говорится в посте о награждении.
Фото: KensingtonRoyal
"Кино — отличный способ провести время вместе и одна из величайших форм искусства. Как человек, увлеченный своим делом и признающий культурную значимость кино, я очень взволнован тем, что кинематограф удостаивается чести получить такую награду", — заявил режиссер, получая орден.
Фото: скриншот
Сейчас Кристофер Нолан занят работой над шпионским триллером «Довод», который он сам называет "самым амбициозным" своим фильмом.
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