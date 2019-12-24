Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали рождественскую открытку и спровоцировали скандал

Малыш Арчи, сын принца Гарри и Меган Маркл стал звездой их рождественской открытки, опубликованной в соцсетях. Но, как уже случалось, герцогская чета оказалась в центре семейного скандала. Об этом пишет The Sun.

Еще в прошлом месяце принц с женой и сыном уехали в Канаду и Рождество планировали провести с матерью Меган – Дорией Рэгланд. Они пропустили рождественский королевский прием в Букингемском дворце и не будут присутствовать на традиционном вечере в Сандрингеме, где собираются у елки почти все члены королевской семьи.

Фото: The Queen's Commonwealth Trust

Королева не выказывала особого недовольства, однако ее супруг, принц Филипп, попал в госпиталь и провел там четыре ночи подряд. И хоть утром 24 декабря стало известно, что принца Филиппа выписали и он вертолетом прибыл в Сандрингем, вся монаршая семья была обеспокоена, ведь принцу все-таки уже 98 лет.

Фото: Wireimage

Появились слухи, что Гарри и Меган зовут прервать свои шестинедельные каникулы и все-таки вернуться домой, а они не торопятся. В комментариях даже отметили, что они "невнимательны и эгоистичны".

Масло в огонь подлила и публикация рождественского фото Елизаветы II. Бабушка явно дала понять, кем она недовольна в этом году. На столике нет снимков Меган, Гарри и принца Эндрю, который оказался замешан в скандальное дело с Эпштейном.

Фото: The Royal Family

Зато есть новый снимок принца Уильяма и его семьи, фото принца Чарльза с Камиллой, принца Филиппа и архивная фотография отца королевы - Георга VI.

Как ранее писал Фокус:

Сразу несколько британских изданий напечатали снимки юной Меган Маркл из тех времен, когда она еще училась в школе и отмечала рождество с подругами и первым бойфрендом.