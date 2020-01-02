Торт, букет из роз и роскошное платье: Зои Кравиц наконец показала фотографии со свадьбы

Актриса Зои Кравиц наконец выбрала момент, чтобы показать фотографии со своей свадьбы, которая произошла еще 29 июня 2019 года. Все снимки она опубликовала в своем Instagram.

31-летняя дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне вышла замуж за американского актера Карла Глусмана. Свадьба прошла в парижском доме ее отца. До момента, когда актриса сама решила показать фото – были доступны только снимки, сделанные папарацци у входа в дом Ленни Кравица, а что происходило потом – оставалось тайной.

На снимках есть все важные эпизоды церемонии: первый поцелуй с мужем, свадебный торт, совместные фото с коллегами по сериалу "Большая маленькая ложь", снимки с гостями и даже свадебная трапеза.

Все фото: zoeisabellakravitz

Для церемонии Зои выбрала простое, но элегантное платье с заниженной талией и пышной юбкой. Волосы она украсила обручем с бантиком, а в руках держала букет из роз.

Как ранее писал Фокус:

Успеть перед Рождеством: актриса Хилари Дафф тайно вышла замуж. Свадьбу сыграли прямо на заднем дворе их особняка в Лос-Анджелесе. По словам инсайдеров, церемония была очень скромной — влюбленные пригласили на торжество только самых близких друзей и родных.