Торт, букет из роз и роскошное платье: Зои Кравиц наконец показала фотографии со свадьбы
Актриса Зои Кравиц наконец выбрала момент, чтобы показать фотографии со своей свадьбы, которая произошла еще 29 июня 2019 года. Все снимки она опубликовала в своем Instagram.
31-летняя дочь музыканта Ленни Кравица и актрисы Лизы Боне вышла замуж за американского актера Карла Глусмана. Свадьба прошла в парижском доме ее отца. До момента, когда актриса сама решила показать фото – были доступны только снимки, сделанные папарацци у входа в дом Ленни Кравица, а что происходило потом – оставалось тайной.
На снимках есть все важные эпизоды церемонии: первый поцелуй с мужем, свадебный торт, совместные фото с коллегами по сериалу "Большая маленькая ложь", снимки с гостями и даже свадебная трапеза.
Все фото: zoeisabellakravitz
Для церемонии Зои выбрала простое, но элегантное платье с заниженной талией и пышной юбкой. Волосы она украсила обручем с бантиком, а в руках держала букет из роз.
Как ранее писал Фокус:
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